Altın piyasalarında yaşanan ani düşüş, yatırımcıların radarını tekrar gram altına çevirdi. Son haftalarda 4 bin lira seviyesinin altına inmeyen gram altın, sert düşüşle birlikte 3.954,53 TL bandına geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş, altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için kritik tavsiyelerini paylaşırken "Altın için alım fırsatı mı, şu an alınmalı mı?" sorularına da yanı verdi. İşte altın almayı düşünenler için “son fırsat” uyarısı yapan uzman isimden gelen o kritik açıklamalar.
Güncel Altın Fiyatları (15 Mayıs 2025)
Gram Altın: 3.954,32 ₺
Ons Altın: 3.179,54 $
Çeyrek Altın: 6.539,00 ₺
Yarım Altın: 13.078,00 ₺
Tam Altın: 25.708,11 ₺
Ani Gelişmelerle Fiyatlar Düştü
İslam Memiş, piyasada yaşanan ani gelişmeler nedeniyle videosunu erken saatlerde çektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Genelde akşamları video çekiyorum ancak ani gelişmeler olduğunda erkenden çekme gereği hissettim. Gram altın ve ons altın tarafında bugün düşüşlerin devam ettiğini gördük. Gram altın ve ons altın tarafında, gümüşün gram fiyatında ve gümüşün ons fiyatında kısa vadeli alım yapacağız. Tekrar tepki yükselişi olacak. Oradan satacağız. Böylece yılın ikinci yarısında 3 veya 4 defa hamle yaparak maliyetlerimizi düşürmeye devam edeceğiz."
“Bugün Alım İşlemimizi Bitireceğiz”
Memiş, yatırımcılara bu seviyelerden altın alımı yapmaları için çağrıda bulunarak şunları söyledi:
"4.000 TL seviyesinin altında alım için sık sık sizi uyarmıştım. 4.350 TL seviyesinden alım yapmayan, sabreden bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gram altın için şimdi alım zamanıdır. Bugün alım işlemimizi bitireceğiz ve devamında da tekrar yukarı yönlü hareketlerde 4.100-4.170 TL seviyesinde bir tepki yükselişi göreceğiz. Ondan sonra tekrar 4.000 TL seviyesinin altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak ama biz maliyet düşürmek için iki üç hamle yapacağız ve o istediğimiz rakamları cebimize koyacağız."
"Kâr Olarak Hanemize Yazacağız"
Ons altın için de benzer bir hareket öngören Memiş, dolarla altın alacaklara şu tavsiyede bulundu:
"Ons altın tarafında da 3.137 dolar seviyesi var. Şu an itibarıyla dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi lazım. Tekrar ons altın tarafında 3.250 dolar seviyesine kadar bir tepki yükselişi olacak. Yani 100 dolarlık, hatta 120 dolarlık bir atak yukarıda bizi bekliyor olacak. Oradan tekrar kâr satışı yapacağız. Bu dalgalanmaları maliyet düşürmek için kullanacağız. Ons altın tarafında ve gram altın tarafında, daha önce de ifade ettiğim gibi (3800, 2800 dolar), burada beklentimde bir değişiklik yok. Ancak riske atmamak için iki üç hamle yapmak suretiyle bu aradaki makasları kâr olarak hanemize yazacağız."