"Ons altın tarafında da 3.137 dolar seviyesi var. Şu an itibarıyla dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi lazım. Tekrar ons altın tarafında 3.250 dolar seviyesine kadar bir tepki yükselişi olacak. Yani 100 dolarlık, hatta 120 dolarlık bir atak yukarıda bizi bekliyor olacak. Oradan tekrar kâr satışı yapacağız. Bu dalgalanmaları maliyet düşürmek için kullanacağız. Ons altın tarafında ve gram altın tarafında, daha önce de ifade ettiğim gibi (3800, 2800 dolar), burada beklentimde bir değişiklik yok. Ancak riske atmamak için iki üç hamle yapmak suretiyle bu aradaki makasları kâr olarak hanemize yazacağız."