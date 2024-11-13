Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı düğmeye basmış, milyonlarca vatandaşın kullanım sağladığı ATM'lerde yeni bir şifre dönemi başlamıştı. Türkiye genelinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte, yasaklı şifre kombinasyonları da belli oldu. Peki, banka ve ATM şifreleri ne sıklıkla değiştirilmeli? ATM şifrelerinde kritik 6 ay detayını biliyor muydunuz? İşte çoğu vatandaşın hala bilmediği ve uygulamadığı o detaylar...

1 /8 Bankacılık sektöründe müşteri güvenliğini artırmak ve son dönemde artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla yeni bir adım atılmış ve tahmin edilmesi basit şifrelerin yasaklanacağı belirtilmişti.

2 /8 Hangi şifreler artık kullanılamayacak? Yeni düzenlemeye göre, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonlarıyla oluşturulan şifreler artık geçerli olmayacak.

3 /8 İşte yasak kapsamındaki şifre kombinasyonları

Türkiye genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, banka ve kredi kartlarında '1923', '1453', '1903', '5353' gibi yaygın olarak kullanılan şifreler yasaklanacak.

4 /8 ATM şifrelerinde 6 ay detayı

Güvenli kullanım için sadece güçlü şifre yeterli değil, önerilen güvenlik önlemleri arasında, şifrelerin her 3 ile 6 ayda bir değiştirilmesi ve aynı şifrenin farklı hesaplarda kullanılmaması da yer alıyor. Ayrıca, ATM’leri kullanırken başkalarının şifreyi görmemesi için dikkatli olunması gerekiyor.

5 /8 Şifre koruma yöntemleri

Dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte bankalar, ATM şifrelerini daha güvenli hale getirecek yeni yöntemler üzerindeki çalışmalarını hızlandırırken bazı bankalar, biyometrik doğrulama sistemlerini devreye sokarak parmak izi veya yüz tanıma gibi alternatif güvenlik önlemleri almaya başladı.



6 /8 ATM'den şifre alma, değiştirme: ATM şifre değişikliği nasıl yapılır? Bankamatiklerden şifre alabilmek için banka kartı ile en yakın bankamatiğe gitmek yeterli. İşlem yaparken uygulanacak olan adımlar ise şunlar: Kartı bankamatiğe taktıktan sonra Giriş Şifre İşlemleri butonuna tıklanır. Belirlenen şifre, ekranda çıkan kısma yazılır. Son adımda şifre oluşturur.

7 /8 Mevcut şifreyi değiştirmek de yine bankamatikler aracılığı ile yapılabiliyor. Bankamatik şifre değiştirme işlemi için kartı bankamatiğe taktıktan sonra ekranda çıkan menü kullanıcıyı şifre değişikliği için yönlendiriyor.

