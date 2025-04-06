Dev araç gemisi Türkiye'ye giriş yaptı: "BYD CHANGZHOU" 7 bin araçla limana yanaştı

Şirket, 2023'te şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlardan oluşan yeni enerjili otomobil satışlarında dünya lideri olurken, geçen yıl 4 milyondan fazla yeni enerjili otomobil sattı. Markanın başarısı, daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe olan kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.