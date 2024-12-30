Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları belli oldu: Türk devleri bakın kaçıncı sırada?

Ülkelerin hava üstünlüğünü sağlamada kilit bir rol oynayan en güçlü ve en pahalı savaş uçakları belli oldu. Peki Türkiye'den iki devin de olduğu listede hangi isimler var. İşte dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları ve Türkiye sıralaması...

1 /20 20- MQ-9 REAPER (ABD) Yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanılan silahlı insansız hava aracının fiyatı 30 milyon dolar.



2 /20 19- F-16 FİGHTİNG FALCON (ABD VE TÜRKİYE) Dünyanın en yaygın kullanılan savaş uçaklarından biri olan devin fiyatı 30-35 milyon dolar.



3 /20 18- MİG-35 (RUSYA) Modernize edilmiş radar sistemi, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çeken uçağın fiyatı 45 milyon dolar.



4 /20 17- SUKHOİ SU-57 (RUSYA) Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü radar sistemiyle dikkat çeken 5. nesil savaş uçağının fiyatı 40-45 milyon dolar.



5 /20 16- AV-8B HARRİER II (ABD) Dikey kalkış ve iniş yeteneğiyle dikkat çeken uçağın fiyatı 50 milyon dolar.



6 /20 15- LOCKHEED MARTİN C-130J SUPER HERCULES (ABD) Nakliye ve özel görev uçakları arasında öne çıkan uçağın fiyatı 65 milyon dolar.





7 /20 14- KAI KF-21 BORAMAE (GÜNEY KORE) Düşük radar iziyle dikkat çeken 4.5 nesil savaş uçağının fiyatı 65 milyon dolar.





8 /20 13- F/A-18 SUPER HORNET (ABD) Donanma uçak gemisi operasyonları için tasarlanan uçağın fiyatı 70 milyon dolar.



9 /20 12- SU-35 FLANKER-E (RUSYA) Süper manevra kabiliyeti ve güçlü radar özellikleriyle dikkat çeken 4. nesil savaş uçağının fiyatı 85 milyon dolar.



10 /20 11- BOEİNG E/A-18G GROWLER (ABD) Elektronik harp görevlerinde uzman olan uçağı fiyatı 85 milyon dolar.



11 /20 10- JAS 39 GRİPEN (İSVEÇ) Maliyet-etkin ve çevik tasarımıyla dikkat çeken hafif çok amaçlı savaş uçağının fiyatı 85 milyon dolar.





12 /20 9- F-35 LİGHTNİNG II (ABD) Hem hava hem kara operasyonlarında etkili çok rollü 5. nesil savaş uçağının fiyatı 90-115 milyon dolar.





13 /20 8- TUSAŞ TFX (TÜRKİYE) Gelişmiş radar ve aviyonik sistemleriyle dikkat çeken Türkiye’nin milli muharip uçağının fiyatı tahmini 100 milyon dolar civarında.



14 /20 7- KAAN (TÜRKİYE) Türkiye’nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı. Düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş sensörler. Henüz açıklanmadı ancak yaklaşık 100 milyon dolar civarında olması bekleniyor.



15 /20 CHENGDU J-20 (ÇİN) Radara yakalanmayan uzun menzil, 5. nesil savaş uçağının fiyatı 100 milyon dolar.



16 /20 DASSAULT RAFALE (FRANSA) Hem hava üstünlüğü hem de kara saldırılarında etkili uçağın fiyatı 115 milyon dolar.



17 /20 EUROFİGHTER TYPHOON (AVRUPA) NATO ülkelerinde kullanılan çok amaçlı savaş uçağının fiyatı 120 milyon dolar.



18 /20 TUPOLEV TU-160 BLACKJACK (RUSYA) Dünyanın en büyük süpersonik stratejik bombardıman uçağının fiyatı 250 milyon dolar.



19 /20 F-22 RAPTOR (ABD) Süper seyir ve düşük radar iziyle dikkat çeken dünyanın ilk 5. nesil hava üstünlük uçağının fiyatı 150 milyon dolar.

