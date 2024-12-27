EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK-Bağ-Kur'lunun maaş hesabı netleşti: Emekli maaşı 2025 Ocak zammı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü, 2025’te yapılacak maaş zamlarında. Enflasyon oranları ve refah payı eklemelerinin belirleyeceği zam oranlarının yüzde 17 civarında olması bekleniyor. Bu tahminler ışığında, en düşük emekli maaşı tutarının da nasıl şekilleneceği merak konusu. Uzmanlar, özellikle düşük maaşlı emekliler için refah payının önemine dikkat çekerken, kamuoyunda zam oranlarıyla ilgili beklentiler giderek artıyor. İşte 2025 yılı için emekli maaşı artışlarına dair öne çıkan detaylar...
Emekliler, maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak sabitlenmişti. Şimdi ise gözler, 2024’ün son 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileri, maaş artış oranlarının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Uzmanlar ve ekonomistler, enflasyon tahminlerine dayanarak zam oranlarına ilişkin öngörülerini paylaşmaya başladı. Milyonlarca emekli, 2025 yılı maaşlarına yansıyacak artış oranı ve yeni en düşük maaş tutarının açıklanmasını heyecanla bekliyor.
MİLYONLARIN GELİRİ 2025'TE ARTACAK
İstanbul Ticaret Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre, işçi, memur ve emeklinin geliri 2025 yılında artacak. İlk adım asgari ücret zammı oldu. Asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücret ilk kez tarihinde 600 dolar bandını aşarak 627 dolar ile döviz bazlı rekor kırdı. Asgari ücret zammı sonrası sıra emekli ve memur zammına geldi.
EMEKLİNİN GÖZÜ 3 OCAK'TA
SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, doğrudan son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur maaş artışı enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirleniyor.
Ocak 2025'te, 16 milyon emeklinin maaşı, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile artacak. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Cuma günü saat 10:00'da açıklayacak. Bu veri sonrası 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı olacak.
EMEKLİYE MAAŞ TAKVİMİ
3 Ocak 2025'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak.
Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.
En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesinden doğan haklar ilk maaş dönemine yetişmese bile hak kaybı olmadan Şubat ayı ilk haftasında maaş farkı olarak hesaplara yatacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN SADECE 1 VERİ KALDI
Emekli ve memur zammı 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar belli olacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyon rakamları kesinleşti. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Bu rakam aralık ayı enflasyon oranı ile yeniden hesaplanacak.
Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olurken, 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 16,47 oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş artışları şöyle hesaplandı.
OCAK 2025 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU
SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,47
Memur enflasyon farkı yüzde 5,88
Toplu sözleşme zammı yüzde 6
Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,23
12 BİN 500 TL OLAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?
Emekli kök maaş zammı belirlendikten sonra sıra en düşük emekli maaşı düzenlemesine gelecek. En düşük emekli maaşı, "Resen" verilen bir kararla belirleniyor; yani herhangi bir orana veya veriye dayanmıyor. Bu düzenlemede bütçe hesapları ve özellikle enflasyon rakamları dikkate alınıyor. Taslak çalışma tamamlandığında ise Meclis'e sunuluyor.
Son iki dönemde en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira artış gösterdi. 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 16,47 olarak öngörülüyor. Bu iki veri göz önünde bulundurulduğunda, en düşük emekli maaşının 14 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir seviyeye çıkarılması en olası ve güçlü formül olarak değerlendiriliyor.
SSK VE BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT! NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Önce 6 aylık emekli zammı belli oluyor. Bu zam oranı emeklinin kök maaşına doğrudan uygulanıyor. Bunun üzerine yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor.
Son olarak bu rakam taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor.
Örneğin kök maaşı 11.500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 11.960 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 12500 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. Yani 540 TL Hazine desteği veriliyor.
6 aylık enflasyon zammının yüzde 16,47 ve en düşük emekli maaşının ocak ayında 15.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;
Bu kişinin emekli kök maaşı önce 13.394 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 13.930 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 15.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek. Yani 1.070 TL Hazine desteği verilmiş olacak.
ÖRNEK OCAK 2025 EK ÖDEMELİ EMEKLİ MAAŞI TABLOSU:
11.000 TL'lik kök maaşa %16,47 zam yapıldığında maaş 12.812 TL'ye çıkıyor ve 512 TL ek ödeme ile toplam maaş 13.324 TL oluyor. Ancak hesaba yatacak tutar 15.000 TL olarak belirleniyor.
12.000 TL kök maaş, zam sonrası 13.976 TL’ye yükseliyor ve 559 TL ek ödeme eklenerek toplam maaş 14.535 TL oluyor. Hesaba geçen tutar yine 15.000 TL.
12.500 TL kök maaş için %16,47 zamla maaş 14.559 TL oluyor, 582 TL ek ödeme ile toplam 15.141 TL’ye ulaşıyor ve hesaba geçen tutar yine 15.141 TL oluyor.
13.000 TL kök maaşa zam sonrası 15.141 TL olurken, 606 TL ek ödeme ekleniyor ve toplam maaş 15.747 TL oluyor. Hesaba geçen miktar 15.747 TL olarak belirleniyor.
14.000 TL kök maaş zamla birlikte 16.306 TL’ye, 652 TL ek ödeme ile toplamda 16.957 TL’ye çıkıyor. Hesaba yatan miktar ise 16.957 TL.
15.000 TL kök maaşa %16,47 zam yapılınca maaş 17.471 TL oluyor ve 699 TL ek ödeme eklenerek toplam 18.169 TL’ye ulaşıyor. Hesaba yatan miktar ise aynı.
16.000 TL kök maaş için zamlı tutar 18.635 TL oluyor, 745 TL ek ödeme ile toplam maaş 19.381 TL’ye çıkıyor ve hesaba yatan tutar 19.381 TL oluyor.
17.000 TL kök maaş zamla birlikte 19.800 TL’ye yükseliyor, 792 TL ek ödeme eklenerek toplam maaş 20.592 TL oluyor. Hesaba geçen tutar ise 20.592 TL.
18.000 TL kök maaş, zam sonrası 20.965 TL’ye ulaşıyor. 838 TL ek ödeme ile toplam maaş 21.803 TL oluyor ve hesaba geçen tutar 21.803 TL.
19.000 TL kök maaş zamla birlikte 22.129 TL oluyor, 885 TL ek ödeme ile toplamda 23.014 TL’ye çıkıyor. Hesaba geçen tutar ise aynı.
20.000 TL kök maaş zamlı olarak 23.294 TL oluyor. 932 TL ek ödeme ile toplam maaş 24.226 TL’ye yükseliyor ve hesaba geçen tutar 24.226 TL olarak belirleniyor.
21.000 TL kök maaş zam sonrası 24.459 TL’ye çıkarken, 978 TL ek ödeme eklenerek toplam maaş 25.437 TL oluyor. Hesaba geçen tutar aynı kalıyor.
22.000 TL kök maaş %16,47 zamla 25.623 TL’ye ulaşıyor. 1.025 TL ek ödeme ile toplam maaş 26.648 TL oluyor ve hesaba geçen tutar 26.648 TL.
23.000 TL kök maaş zamla 26.788 TL’ye çıkıyor, 1.072 TL ek ödeme ile toplam maaş
27.860 TL’ye ulaşıyor. Hesaba geçen miktar ise 27.860 TL.
24.000 TL kök maaş için zamlı tutar 27.953 TL oluyor. 1.118 TL ek ödeme ile toplam maaş 29.071 TL’ye ulaşıyor ve hesaba geçen tutar aynı.
24.500 TL kök maaş zam sonrası 28.535 TL’ye yükseliyor. 1.141 TL ek ödeme ile toplam maaş 29.677 TL oluyor ve hesaba geçen miktar 29.677 TL olarak belirleniyor.