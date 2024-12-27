EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK-Bağ-Kur'lunun maaş hesabı netleşti: Emekli maaşı 2025 Ocak zammı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT! NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Önce 6 aylık emekli zammı belli oluyor. Bu zam oranı emeklinin kök maaşına doğrudan uygulanıyor. Bunun üzerine yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor.

Son olarak bu rakam taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor.

Örneğin kök maaşı 11.500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 11.960 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 12500 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor. Yani 540 TL Hazine desteği veriliyor.