HAVELSAN MİLGEM Projesi'nde Gemi Veri Dağıtım Sistemi elektronik kartlarını millileştirdi

Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN), Milli Gemi 6 (MİLGEM-6) projesinde milli imkanlarla geliştirdiği Gemi Veri Dağıtım Sistemi'nde (GVDS); zaman kartı, çeşitli arayüz ve güç kartları gibi yurt dışından alınan ticari tipteki elektronik kartları da millileştirerek, komuta kontrol yetkinliklerine önemli bir donanım mühendisliği kazandırdı.
HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen elektronik kartlar kullanılarak üretilen GVDS, ailesinin 56'ncı üyesi olan MİLGEM-6 için gerçekleştirilen 'Fabrika Kabul Testi'ni yüzde 100 başarıyla A notu alarak geçti. Elektronik kartların tamamının HAVELSAN çalışanları tarafından geliştirilmesiyle, aynı zamanda gerçek zamanlı işletim sistemi sürücülerinin tam performansta çalışabilmesi sağlandı. Böylece donanmadaki gemilerin kalbi olan HAVELSAN'ın GVDS donanım ve yazılım çözümüne, milli elektronik kartlar da eklenmiş oldu. Aynı yüksek performanslı elektronik donanım ve yazılım altlıkları, 'Barış Kartalı' gibi başka birçok projede de kullanılabilecek.
"MÜHENDİS, TEKNİKER VE TEKNİSYENLERİMİZE BORÇLUYUZ"
HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, elde edilen millileştirme başarısına ilişkin, "Bu başarıda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, geliştirdiğimiz sistemlerde millileştirmeye verdikleri önemin büyük rolü var. Bu başarıyı ayrıca; elektronik tasarım mühendislerimize, sistem mühendislerimize, gerçek zamanlı ve gömülü yazılım mühendislerimize, mekanik tasarımları yapan makine mühendislerimize, üretimlerimizi yapan endüstri mühendislerimize ve tüm süreçlerde görev alan teknikerlerimize, teknisyenlerimize borçluyuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
HAVELSAN'ın Platform Veri Dağıtım Sistemleri ürün ailesi; Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi ve yakın zamanda Barış Kartalı Projesi'yle aileye katılacak olan Barış Kartalı (BK) Mission Computing Systems (MCS) donanımlarıyla genişlemeye devam edecek.