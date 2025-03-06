HAVELSAN MİLGEM Projesi'nde Gemi Veri Dağıtım Sistemi elektronik kartlarını millileştirdi

HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen elektronik kartlar kullanılarak üretilen GVDS, ailesinin 56'ncı üyesi olan MİLGEM-6 için gerçekleştirilen 'Fabrika Kabul Testi'ni yüzde 100 başarıyla A notu alarak geçti. Elektronik kartların tamamının HAVELSAN çalışanları tarafından geliştirilmesiyle, aynı zamanda gerçek zamanlı işletim sistemi sürücülerinin tam performansta çalışabilmesi sağlandı. Böylece donanmadaki gemilerin kalbi olan HAVELSAN'ın GVDS donanım ve yazılım çözümüne, milli elektronik kartlar da eklenmiş oldu. Aynı yüksek performanslı elektronik donanım ve yazılım altlıkları, 'Barış Kartalı' gibi başka birçok projede de kullanılabilecek.



