İç piyasada tüketilmiyor: Yurt dışından talep yağıyor, dünyanın dört bir yanına satılıyor

“Yengeçler canlı ihraç ediliyor”





Mavi yengeçlerin ihraç edileceği ülkeye kadar canlı olarak gönderildiğini belirten Başkan Karataş, daha sonra şunları söyledi:





“Mavi yengeç ihracı çok hassasiyet isteyen bir iş. Mavi yengeçler yakalandıktan sonra gönderileceği yere kadar canlı olarak gönderilmeli. Aksi halde salgıladığı zehirli maddeyle sağlığa zarar veriyor. O nedenle Karataş'taki balıkçılar bu tekniği çok iyi biliyor ve mavi yengeçleri ihraç edileceği ülkeye gönderiyor. Mavi yengeç ve balıkçılık hem bölgemize hem de ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor.”