İlk hasat başladı, günde 500 ton toplanıyor: 81 ilden talep patladı, 4 bin 900 TL'ye satıyor

"Yağmurların az yağması ve kuraklık da olmasına rağmen siyah havuçta güzel bir verim alıyoruz"





Kuraklığın olmasına rağmen geçen yıla göre bu yıl siyah havuçta rekoltenin daha iyi olduğunu ifade eden Mehmet Altan, "Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde siyah havuç hasadı yapıyoruz. Siyah havuç hasadı çok iyi gidiyor. Yağmurların az yağması ve kuraklık da olmasına rağmen siyah havuçta güzel bir verim alıyoruz...