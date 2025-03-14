İstanbul'da lahmacun fiyatı tartışması: Semtler arasında uçurum var

'İYİ BİR LAHMACUNUN FİYATI 200 LİRANIN ÜSTÜNDE OLMALI'





Göktürk'te restoranı bulunan ve iyi bir lahmacunun ucuz olmayacağını belirterek 250 liraya sattıklarını ifade eden Şef Erdal Demir ise, "Biz kaliteli kuzu eti kullanıyoruz. Lahmacunun olmazsa olmazı etidir. İçine koyduğumuz et, baharatlar, biberler kaliteli ve elit olmalı. İyi bir lahmacun için hamurun inceliği ile üstündeki harcın kalınlığı orantılı olmalı. İyi bir lahmacunun fiyatı 200 liranın üstünde olmalı. Onun altındaki lahmacuna benim yaptığım segment olmaz, o zaman ete dana karışır. İyi bir soğan kullanmaz, köy biberi yerine çarliston biber kullanır. İyi olgunlaşmış güzel bir domates kullanmaz da çıkma domates kullanır. Maliyetten düşer. Biz de lahmacunun fiyatı 250 lira. Yüzde 30 kar ediyoruz. Bazı ürün var kar ettirir, bazı ürün ise zarar ettirir. Mesela puf ekmeği, lavaşlarımı ve tırnaklı pidelerimi yaptırmasam lahmacunun burada bize bir karı yok. Yan ürünler aldığım için fırını mecburen ayakta tutmaya çalışıyoruz. 50 liraya satılan lahmacunu ne kadara mal ediyorlar bilemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim, 1 kilogram domates 35 lira, etin kilosu 600 lira, kapya biberin kilosu 80 lira, soğanın kilosu 35 lira yani bu işin içinden çık çıkabilirsen. İyi lahmacun ucuz olmaz diyorum. İyi lahmacun her zaman pahalı olur" dedi.