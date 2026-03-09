Kadın girişimci pazarlamacı olarak başladı: Devlet desteği alarak kendi markasını oluşturdu, tüm Türkiye'ye satıyor

Pişken, bir arkadaşı sayesinde TKDK'den haberdar olduğunu, üç kez destek aldığını anlatarak, şöyle devam etti:





"Yolumuz açıldı. Kendi bütçemizle 1-2 kazanken, onlar sayesinde 4-5, makine tekken 2-3, araçlarımız 1-2 iken 6-7... Hep destek sayesinde yolumuza devam ediyoruz. Bu işe başladığımızda küçük bir mekanımız vardı. Şu anda 1200 metrekarelik iki katlı yerimiz var. İlk başta zorluklarla karşılaştık bu işi öğreninceye kadar ama şimdi her şeyin üstesinden gelir hale geldim. 17 yıl önce bu işi pazarlarken bu şekilde başladım, şu anda kendi işimi yapıyorum."