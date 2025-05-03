Gözler TÜİK tarafından Pazartesi açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03; şubat ayında yüzde 2,27; Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak açıklanmış bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplanmıştı. 6 aylık enflasyon farkına göre temmuz ayında açıklanacak olan emekli maaş zammı için kritik veriler gelmeye devam ediyor. Öyle ki, Şimdiye kadar yüzde 10.06 oranında zammı hak eden SSK ve BAĞKUR'lular emekli maaş zammı tahminleri ortaya çıktı.