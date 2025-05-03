2025 yılının ilk çeyreği tamamlanırken milyonlarca emekli ve memurun gözü Nisan ayı enflasyonuna çevrildi. Bilindiği üzere Ocak 2025'te SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75 zam yapılmış, en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olmuştu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz zammı için geri sayıma geçen milyonlarca emeklinin beklediği zam tahminleri ortaya çıktı. Peki, Temmuz zammıyla beraber en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte o tahminler…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden pazartesi günü duyuruluyor. Bu kapsamda; Nisan ayı enflasyon oranı rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
Emekliler ilk 3 ay için yüzde 10.06 oranında zammı şimdiden hak etmişlerdi. Nisan ayı verisiyle birlikte maaşlara yapılacak 4 aylık farklar da netleşecek.
Son açıklanan Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre nisanda aylık enflasyonun yüzde 3.07 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre mayısta aylık enflasyonun yüzde 2.20, haziranda ise yüzde 1.70 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı ankette bankalar, banka dışı finansal sektör ve reel sektörden toplam 71 katılımcı yer alıyor.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2025 TEMMUZ TAHMİNİ
Milliyet'te yer alan habere göre; konuyla ilgili merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "2025 yılının ilk çeyreğini tamamlamış durumdayız. "
"Açıklanacak olan üç aylık enflasyon verisi ile birlikte SSK, Bağkur emeklilerimiz ve memur ile memur emeklilerimizin maaşlarına gelecek olan farklar netleşmiş olacak. "
Şu ana kadar kesinleşen %10.06’lık enflasyon verisinin üzerine Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin 3 aylık tahmin ettiği verileri eklediğimiz takdirde %17,91 oranı karşımıza çıkmaktadır.
Bu tahmine göre emeklilerin alacağı zam oranı %17,91 olmaktadır.
En düşük memur maaşı: 51.071 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 22.913 TL olarak bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DURUM FARKLI
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.