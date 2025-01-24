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Promosyon yarışı zirveye çıktı: Emeklinin promosyonu 24 bin TL'ye mi çıkıyor?

Promosyon yarışı zirveye çıktı: Emeklinin promosyonu 24 bin TL'ye mi çıkıyor?

11:5024/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
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<p>Emeklilere ne kadar promosyon yatacak. Milyonlarca emekli eneflasyon farkının belli olması ile ne kadar zam aldığını öğrendi. </p>
Emeklilere ne kadar promosyon yatacak. Milyonlarca emekli eneflasyon farkının belli olması ile ne kadar zam aldığını öğrendi.

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını öğrendi. Maaşların öğrenilmesi ile beraber bankaların promosyon yarışı da başladı. SGK ve bankalar arasında imzalanacak olan protokolle promosyon ücretlerinde tavan uygulamasının kaldırılması bekleniyor. İşte detaylar...

Ayrıca, en düşük emekli aylığı da 14 bin 469 lira olarak güncellendi.

Maaşların güncellenmesi sonrası emekliler bankaların verdiği promosyon miktarlarını merak etmeye başladı.

EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENECEK

Bankalar promosyon ücretleri ile müşteri kazandığı için adeta yarışa giriyorlar. 24 bin liraya kadar promosyon ücretlerini artıran bankaların önümüzdeki dönemde yeni bir güncellemeye daha imza atacağı konuşuluyor.

Promosyon ücretleri ise alınan maaş miktarına göre değişiyor. Yani maaşınız ne kadar fazlaysa o kadar promosyon ücretli alıyorsunuz.

SGK VE BANKALAR ARASINDA YENİ PROTOKOL İMZALANACAK

Önceki dönemde 19 banka ile anlaşma yapan SGK'nın bu dönemde de yeni bir protokol üzerinde çalışılıyor.

Yeni protokolle birlikte mart ayında promosyon tutarlarının artış göstermesi bekleniyor.

Ayrıca, yeni protokol ile beraber promosyon ücretlerinde tavan uygulamasının kalkacağı da konuşuluyor.

Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almaya anlaşma yapan emekli promosyon kazanmaya hak kazanıyor.

Daha önce anlaşma imzalamış olanlarda fark ödeyerek istedikleri bankaya geçebiliyor.

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