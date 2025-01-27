Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlar için yeni kampanyayı duyurdu. THY, yolcularına 949 liradan başlayan fiyatlarla seyahat fırsatı sunuyor. Peki, ucuz uçak bileti nasıl alınır? İşte THY indirimli uçak bileti tarihleri.
Seyahat severlere güzel haber. Türk Hava Yolları, bilet kampanyası başlattı.
THY indirimli uçak bileti için merak edilen detaylar belli oldu.
İndirimli uçak bileti sadece yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
THY yurt içi uçak bileti kampanyaları tarihleri
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.
Yolcular, kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.