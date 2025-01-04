Torunu için kar tulumu dikti, hayatı değişti: Süper babaanne Rus annelerin gönlünü fethetti, dünyaya açıldı

“Kar tulumu aynı zamanda uyku tulumu da oluyor”





Diktiği tulumların fonksiyonel ve kullanılabilir olması için kendi tasarımlarını geliştirdiğinin de altını çizen Nurcan Sümer, “Kar tulumlarımıza beğeni arttıkça biz de çeşitlerimizi artırdık, ürün kalitesini geliştirdik. Ürünlerimiz fonksiyonel olması da tercih sebebi oluyor. Kar tulumu aynı zamanda uyku tulumuna da dönüşüyor. Bu nedenle annelere avantajlar sağlıyor. Annelerin diktiğim ürünleri beğenmesi beni çok mutlu ediyor” sözlerini kaydetti.