Ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzaydaki gözümüz 2 yaşında. 15 Nisan 2023'te fırlatılan, Türkiye'nin ilk Metrealtı Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu İMECE uzaydaki 2'nci yılını tamamladı. Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen millî imkânlarla üretilen uydumuz, yüzde 90'a erişen yerlilik oranıyla, İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturdu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz" ifadelerine yer verdi.