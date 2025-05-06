Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında adeta rekor rüzgârı esti. Otomotiv sektörü, yüksek fiyatlar ve kredi erişimindeki zorluklara rağmen beklentileri aşarak büyümesini sürdürdü. Yılın dördüncü ayında satışlar geçen yıla göre yüzde 38.8 artarak 105 bin adedin üzerine çıktı. Böylece tarihteki en yüksek nisan ayı satış rakamına ulaşıldı. İlk dört ayın toplamında ise 381 bini aşkın araç satışı gerçekleşti.
Nisanda Satışlar Uçuşa Geçti
ODMD’nin yayımladığı güncel verilere göre, 2025 Nisan ayında otomobil satışları yüzde 39’luk artışla 85.411 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 37.8’lik artışla 19.941 adet oldu. Böylece toplam pazar 105.352 adedi buldu.
Yılın İlk Dört Ayı: Otomobilde Artış, Ticaride Düşüş
Ocak-Nisan 2025 döneminde toplam satışlar geçen yıla göre yüzde 2.7’lik artışla 381.636 adede çıktı. Bu süreçte otomobil satışları yüzde 4.9 yükselerek 309.204 adedi bulurken, hafif ticari araç satışlarında yüzde 5.4’lük düşüş yaşandı ve 72.432 adet olarak kayda geçti.
Elektrikli Araçlar Gaz Kesmiyor
Nisan ayında elektrikli otomobil satışları 13.191 adet olarak gerçekleşti. Bu araçların pazardaki payı yüzde 15.44’e yükseldi. Ocak-Nisan döneminde ise toplam 42.290 elektrikli araç satıldı ve pazar payı yüzde 13.68 oldu. Tesla'nın Model Y teslimatları ve yeni modellerle birlikte bu oranın yıl ortasında yüzde 20’ye ulaşması bekleniyor.
Toplam pazarda Renault, nisan ayında en çok satış yapan marka oldu. Toyota ise ÖTV muafiyetli modellerle güçlü bir çıkış yakalayarak ikinci sıraya yerleşti. Fiat üçüncü, Peugeot dördüncü, Volkswagen ise beşinci sırada yer aldı.
İşte Ocak-Nisan 2025'in En Çok Satanları
En Çok Satan Otomobil
Renault Clio – 15.824 adet
En Çok Satan Elektrikli
Togg T10X – 10.325 adet
En Çok Satan Hafif Ticari
Ford Transit Courier – 7.166 adet
En Çok Hafif Ticari Satan Marka
Ford – 20.729 adet
En Çok Otomobil Satan Marka
Renault – 36.900 adet
Toplam Pazarın Lideri
Renault – 36.900 adet