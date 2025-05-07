İşte Türkiye'de en çok satan arabaları: Otomobil pazarı Nisan'da şahlandı, satışlar uçuşa geçti

Türkiye otomotiv pazarı 2025’e hızlı bir giriş yaptı. Mart ayında kırılan rekorun ardından nisan ayı da tüm zamanların en yüksek ikinci satış verisiyle tamamlandı. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.8 artarak 105.352 adet oldu. Peki en çok satan araba markaları ve modelleri hangisi oldu? İşte detaylar.