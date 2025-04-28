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Türkiye'nin 'En Etkin 50 CFO'su' belli oldu

Türkiye'nin 'En Etkin 50 CFO'su' belli oldu

19:3528/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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<p>En Etkin 50 CFO arasında Türkiye Varlık Fonu CFO &amp; COO'su Mahmut Kayacık da bulunuyor.</p>
En Etkin 50 CFO arasında Türkiye Varlık Fonu CFO & COO'su Mahmut Kayacık da bulunuyor.

DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı. En Etkin 50 CFO Ödül Töreni, 14 Mayıs Çarşamba günü Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de düzenlenecek CFO Summit 2025'te gerçekleşecek. Listede Türkiye Varlık Fonu CFO & COO'su Mahmut Kayacık da yer alıyor. İşte o 50 isim...

Teknolojinin ve belirsizliklerin başat rol oynadığı bir dünyada CFO'lar finans fonksiyonlarının da ötesine geçerek, CEO'ya stratejik bir ortak ve danışman olarak konumlanıyor. Ticaret savaşları ve küresel dönüşümlerin dünyasında CFO’ların sadece geçmiş verilerin ve yakın dönem bütçelerinin değil, gelecek senaryolarının da detaylı analizlerini yapması hayati önemde...


İşte DataExpert iş birliğinde BMI tarafından yürütülen araştırmayla belirlenen Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su...

 Ahmet Özbaş / Sarten Ambalaj Group / CFO



 Ali Öztayıncı / Hugo Boss Group / CFO



Alp Dayı / Zorlu Holding / CFO



Barış Hakkı Kökoğlu / Borusan Holding / Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı - Grup CFO - Borusan Yatırım GM



Bora Çermikli / Eksim Yatırım Holding / Group CFO



Bora Yalınay / Doğan Şirketler Grubu Holding / Group CFO - İcra Kurulu Üyesi



Burak Berber / Petrol Ofisi Grubu / CFO



Burak Onur / Çalık Holding / CFO



Burcu Batı / Sahibinden.com / CFO



Burcu Geriş / TAV Havalimanları Holding / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) ve CFO



Coşkun Sağol / Beyçelik Holding / CFO



Deniz Aksoy / Danone / Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Finans Direktörü, İcra Kurulu Üyesi



Doğan Korkmaz / Tüpraş / CFO



Duygu Tokgöz / Uludağ Enerji Grubu / CFO



Fahrettin Günalp Ertik / Yıldız Holding / CFO



Ferit Cem Doğan / Migros Ticaret / Mali İşler İcra Kurulu Üyesi (CFO)



Gökhan Güralp / Şişecam / Mali İşler GMY - CFO



Gül Ertuğ / Ford Otosan / CFO



Gülbin Uzuner Bekit / Akfen Holding / Genel Müdür Yardımcısı - CFO - CHRO



Güneş Soytürk / Sanipak (Eczacıbaşı Tüketim) / CFO



Hakan Ilgar / Securitas / CFO



Haluk Alperat / Kale Grubu / Başkan Yardımcısı - CFO



Harun Ülgen / Nobel İlaç / Ulkar Holding / Finans Direktörü



Hasan Fehmi Nazikoğlu / Karaca Grup / Grup CFO



Hızır Gökhan Harunoğlu / Polatyol Holding / Grup CFO



Hüseyin Okur / Hayat Holding / Global CFO - İcra Kurulu Üyesi



İrem Sadıkoğlu / Togg / CFO



Kerim Kemahlı / Nurol Holding / Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup CFO



Koray Tulgar / Tosyalı Holding / CFO



Mahmut Kayacık / Türkiye Varlık Fonu / CFO & COO



Mehmet Çalık / OYAK / Mali İşler ve Finans Başkanı - CFO



Mehmet Çayırezmez / Beymen Group / CFO



Mert Yaycıoğlu / Enerjisa Üretim / CFO, Board Member



Mustafa Serdar Başoğlu / OYAK Maden Metalurji / OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı CFO



Naile Banuhan Yürükoğlu / Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı / Mali İşler GMY - CFO



Nusret Orhun Köstem / Sabancı Holding / CFO



Olcay Doğan / Astor Holding / CFO - Genel Müdür Yardımcısı



Onur Çevikel / AG Anadolu Grubu Holding / CFO



Osman Yılmaz / Turgut Aydın Holding / CFO - Yönetim Kurulu Üyesi



Özgür Çetinkaya / TAB Gıda / Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür



Özgür Tokgöz Altun / Boyner Grup / Grup CFO ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı



Özkan Atila / Selçuklu Holding / CFO



Özlem Yeşildere / Mey Diageo / Finans ve Dijital Transformasyondan Sorumlu GMY



Polat Şen / Koç Holding / Group CFO



Sabri Tütüncü / Kibar Holding / CFO



Seçkin Köseoğlu / Hepsiburada / Finans Grup Başkanı (CFO)



Sevengül Karadağ / CarrefourSA / CFO



Veysi Küçük / Akkök Holding / CFO



Yeliz Kalafat / Insider / CFO



Zeynep Sarsan / Assan Alüminyum / Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı - CFO



PEKİ BU SEÇİM NASIL YAPILDI?


DataExpert iş birliğinde BMI tarafından bu yıl 9. kez yürütülen “En Etkin 50 CFO” Araştırması kapsamında, Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak 900'ün üzerinde organizasyon belirlendi.


Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki repütasyonu yönlerinden araştırmaya dahil edilen 300'ün üzerinde organizasyonun en üst düzey finans yöneticisine ulaşıldı. Organizasyonlarda fonksiyon liderinin artan önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan listede eşit rekabet koşulları sağlanması amacıyla, finans şirketleri araştırma kapsamı dışında tutuldu.


Adaylar belirlenirken, görev süresi 1 yıldan kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen yöneticiler kapsam dışı bırakıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak; dijital dönüşüm ile geçirdikleri değişimlere ilişkin bilgiler temin edildi. Temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi. Danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su belirlendi.



CFO SUMMIT 2025


En Etkin 50 CFO Ödül Töreni, 14 Mayıs Çarşamba günü Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de düzenlenecek CFO Summit 2025'te gerçekleşecek. Türkiye'nin finans alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak CFO Summit 2025'te 20'nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak.

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