Türkiye'nin 'En Etkin 50 CFO'su' belli oldu

PEKİ BU SEÇİM NASIL YAPILDI?





DataExpert iş birliğinde BMI tarafından bu yıl 9. kez yürütülen “En Etkin 50 CFO” Araştırması kapsamında, Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak 900'ün üzerinde organizasyon belirlendi.





Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki repütasyonu yönlerinden araştırmaya dahil edilen 300'ün üzerinde organizasyonun en üst düzey finans yöneticisine ulaşıldı. Organizasyonlarda fonksiyon liderinin artan önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan listede eşit rekabet koşulları sağlanması amacıyla, finans şirketleri araştırma kapsamı dışında tutuldu.





Adaylar belirlenirken, görev süresi 1 yıldan kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen yöneticiler kapsam dışı bırakıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak; dijital dönüşüm ile geçirdikleri değişimlere ilişkin bilgiler temin edildi. Temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi. Danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su belirlendi.







