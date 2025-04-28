Türkiye'nin 'En Etkin 50 CFO'su' belli oldu

DataExpert katkılarıyla BMI Business School tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen, Türkiye’nin finans alanında en önemli karar alıcılarının belirlendiği “En Etkin 50 CFO” araştırmasının sonuçları açıklandı. En Etkin 50 CFO Ödül Töreni, 14 Mayıs Çarşamba günü Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de düzenlenecek CFO Summit 2025'te gerçekleşecek. Listede Türkiye Varlık Fonu CFO & COO'su Mahmut Kayacık da yer alıyor. İşte o 50 isim...
Teknolojinin ve belirsizliklerin başat rol oynadığı bir dünyada CFO'lar finans fonksiyonlarının da ötesine geçerek, CEO'ya stratejik bir ortak ve danışman olarak konumlanıyor. Ticaret savaşları ve küresel dönüşümlerin dünyasında CFO’ların sadece geçmiş verilerin ve yakın dönem bütçelerinin değil, gelecek senaryolarının da detaylı analizlerini yapması hayati önemde...
İşte DataExpert iş birliğinde BMI tarafından yürütülen araştırmayla belirlenen Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su...
Ahmet Özbaş / Sarten Ambalaj Group / CFO
Ali Öztayıncı / Hugo Boss Group / CFO
Alp Dayı / Zorlu Holding / CFO
Barış Hakkı Kökoğlu / Borusan Holding / Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı - Grup CFO - Borusan Yatırım GM
Bora Çermikli / Eksim Yatırım Holding / Group CFO
Bora Yalınay / Doğan Şirketler Grubu Holding / Group CFO - İcra Kurulu Üyesi
Burak Berber / Petrol Ofisi Grubu / CFO
Burak Onur / Çalık Holding / CFO
Burcu Batı / Sahibinden.com / CFO
Burcu Geriş / TAV Havalimanları Holding / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) ve CFO
Coşkun Sağol / Beyçelik Holding / CFO
Deniz Aksoy / Danone / Danone Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Finans Direktörü, İcra Kurulu Üyesi
Doğan Korkmaz / Tüpraş / CFO
Duygu Tokgöz / Uludağ Enerji Grubu / CFO
Fahrettin Günalp Ertik / Yıldız Holding / CFO
Ferit Cem Doğan / Migros Ticaret / Mali İşler İcra Kurulu Üyesi (CFO)
Gökhan Güralp / Şişecam / Mali İşler GMY - CFO
Gül Ertuğ / Ford Otosan / CFO
Gülbin Uzuner Bekit / Akfen Holding / Genel Müdür Yardımcısı - CFO - CHRO
Güneş Soytürk / Sanipak (Eczacıbaşı Tüketim) / CFO
Hakan Ilgar / Securitas / CFO
Haluk Alperat / Kale Grubu / Başkan Yardımcısı - CFO
Harun Ülgen / Nobel İlaç / Ulkar Holding / Finans Direktörü
Hasan Fehmi Nazikoğlu / Karaca Grup / Grup CFO
Hızır Gökhan Harunoğlu / Polatyol Holding / Grup CFO
Hüseyin Okur / Hayat Holding / Global CFO - İcra Kurulu Üyesi
İrem Sadıkoğlu / Togg / CFO
Kerim Kemahlı / Nurol Holding / Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup CFO
Koray Tulgar / Tosyalı Holding / CFO
Mahmut Kayacık / Türkiye Varlık Fonu / CFO & COO
Mehmet Çalık / OYAK / Mali İşler ve Finans Başkanı - CFO
Mehmet Çayırezmez / Beymen Group / CFO
Mert Yaycıoğlu / Enerjisa Üretim / CFO, Board Member
Mustafa Serdar Başoğlu / OYAK Maden Metalurji / OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı CFO
Naile Banuhan Yürükoğlu / Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı / Mali İşler GMY - CFO
Nusret Orhun Köstem / Sabancı Holding / CFO
Olcay Doğan / Astor Holding / CFO - Genel Müdür Yardımcısı
Onur Çevikel / AG Anadolu Grubu Holding / CFO
Osman Yılmaz / Turgut Aydın Holding / CFO - Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Çetinkaya / TAB Gıda / Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür
Özgür Tokgöz Altun / Boyner Grup / Grup CFO ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Özkan Atila / Selçuklu Holding / CFO
Özlem Yeşildere / Mey Diageo / Finans ve Dijital Transformasyondan Sorumlu GMY
Polat Şen / Koç Holding / Group CFO
Sabri Tütüncü / Kibar Holding / CFO
Seçkin Köseoğlu / Hepsiburada / Finans Grup Başkanı (CFO)
Sevengül Karadağ / CarrefourSA / CFO
Veysi Küçük / Akkök Holding / CFO
Yeliz Kalafat / Insider / CFO
Zeynep Sarsan / Assan Alüminyum / Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı - CFO
PEKİ BU SEÇİM NASIL YAPILDI?
DataExpert iş birliğinde BMI tarafından bu yıl 9. kez yürütülen “En Etkin 50 CFO” Araştırması kapsamında, Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak 900'ün üzerinde organizasyon belirlendi.
Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki repütasyonu yönlerinden araştırmaya dahil edilen 300'ün üzerinde organizasyonun en üst düzey finans yöneticisine ulaşıldı. Organizasyonlarda fonksiyon liderinin artan önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan listede eşit rekabet koşulları sağlanması amacıyla, finans şirketleri araştırma kapsamı dışında tutuldu.
Adaylar belirlenirken, görev süresi 1 yıldan kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen yöneticiler kapsam dışı bırakıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak; dijital dönüşüm ile geçirdikleri değişimlere ilişkin bilgiler temin edildi. Temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi. Danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken Türkiye'nin En Etkin 50 CFO'su belirlendi.
CFO SUMMIT 2025
En Etkin 50 CFO Ödül Töreni, 14 Mayıs Çarşamba günü Mandarin Oriental Bosphorus Otel'de düzenlenecek CFO Summit 2025'te gerçekleşecek. Türkiye'nin finans alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak CFO Summit 2025'te 20'nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak.