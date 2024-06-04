Uygun fiyatlı sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş; Fiat, Dacia, Chery ve Hyundai gibi otomotiv firmalarının güncel fiyat listelerine göz gezdirebiliyor. Ayrıca bu noktada Citroen, kampanyalı olarak 399.000 TL'den satışa sunduğu bir otomobil modeli ile dikkat çekebiliyor.