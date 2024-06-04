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Ekonomi

Fiyatı gören bayilere akın ediyor: Citroen gemileri yaktı

22:01 - 4/06/2024 Salı
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Citroen otomotiv firması, Türkiye'de uygun fiyatlı sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Ayrıca açıklanan güncel otomobil fiyat listeleri kontrol edildiğinde, Citroen'in bir modelinin kampanyalı olarak 399.000 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. İşte detaylar...

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Uygun fiyatlı sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş; Fiat, Dacia, Chery ve Hyundai gibi otomotiv firmalarının güncel fiyat listelerine göz gezdirebiliyor. Ayrıca bu noktada Citroen, kampanyalı olarak 399.000 TL'den satışa sunduğu bir otomobil modeli ile dikkat çekebiliyor.

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CİTROEN GEMİLERİ YAKTI: O OTOMOBİL 399.000 TL


Citroen otomotiv firması, haziran ayı fiyat listesini açıkladı. Duyurulan listede, Ami otomobil modelinin kampanyalı olarak 399.000 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Normal fiyatı ise, 439.000 TL. Detayları ise şu şekilde;

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Versiyonu: Ami One Electric. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 439.000 TL. Nakit Alım İndirimli Fiyatı: 399.000 TL.



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Öte yandan Citroen Ami modelinde 10.000 TL taksit imkanı bulunuyor. İşte söz konusu kampanya;


· 150.000 TL tutarındaki krediler için geçerli.

· 15 ay yüzde 0 faiz.

· Son tarih, 30 Haziran 2024.



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FİYATI GÖREN ADETA BAYİLERE AKIN EDİYOR


Citroen Ami modeli, Türkiye'de uygun fiyatlı sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Zira o otomobil 439.000 TL'den satışa çıkartılıyor. Ek olarak Ami modelinde ekstra bir kampanya da bulunuyor. 

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Söz konusu kampanya ile 399.000 TL'ye Citroen Ami otomobil sahibi olunabiliyor. Ayrıca bu durum, Citroen gemileri yaktı bile dedirtebiliyor. Çünkü fiyatı görenler adeta bayilere akın edebiliyorlar.

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#Citroen
#Otomobil
#Ami
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