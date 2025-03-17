Türkiye'nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası: Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika'ya ihracat yapıyoruz

Yeşilova, yurt dışında da üretim tesisi açma planlarının olduğunu dile getirerek, "Milli trenlerimizin partneri olarak Türkiye'de muhakkak her zaman var olacağız. Aynı zamanda ihraç ettiğimiz ürünlerimizi de yurt dışındaki müşterilerimize daha yakın olabilmek adına yurt dışı lokasyonlarımızda üretmek gibi stratejik hedeflerimiz var." ifadesini kullandı.





Yeşilova, çok genç bir işletme olmalarına rağmen emin adımlarla ilerlediklerini ve dünyadaki en büyük tren üreticilerine üretim yaptıklarını belirtti.