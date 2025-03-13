Bu arada, bazı analistler de Ukrayna'daki savaşta ateşkes sağlama çabalarında ilerleme kaydedilememesinin ardından finans piyasalarında güvenli limanlara talebin arttığını da belirterek, jeopolitik belirsizlik ortamında devam eden merkez bankası alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini değerlendiriyor.