YENİ ARAÇLAR İÇİN İPUCU VERİYOR





Concept Skytop’ın en önemli farkı belki de aşırı ince far ve arka stoplara sahip olması… Geleneksel kapı kollarının yerine parmaklarınızla kavrayacağınız çok zarif küçüklükte ve dikkat çekmeyen, kapı omuzlarına entegre kanatçıklarla araca yerleşmeden, ince lamelli hafif alaşım jantlara gözleriniz takılıyor.





Frezelenmiş aluminyum taşıyıcılar üzerine yerleştirilmiş bu BMW’nin 8-Serisi Cabriolet’nin iki kişilik hali olarak düşünülmüş olabileceği akla geliyor.







