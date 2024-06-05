İtalya’da Como Gölü kıyısında her yıl düzenlenen antika otomobiller güzellik yarışması Concorso d’Eleganza Villa d’Este’de BMW Z8, roadster’dan esinlenilmiş Skytop konseptini sergiledi.
İtalya’da Como Gölü kıyısında her yıl düzenlenen antika otomobiller güzellik yarışması Concorso d’Eleganza Villa d’Este’de BMW Z8, roadster’dan esinlenilmiş Skytop konseptini sergiledi.
Gran Turismo, yani büyük yolculuk otomobilleri, kısa mesafelerde ya da pist döngüsünde yarışmak için değil, uzun yollarda keyif sürüşleri yapmak için tasarlanıyor ve müşterilerin zevklerine göre üretiliyor.
‘Seyahat etme isteği uyandırmayı’ amaçlayarak, her ayrıntısı yolculuk eğlencesi için düşünülmüş, iki kişilik üstü açılır bir çarpıcı konsept olan Skytop, 1998 ile 2003 yılları arasında ürettiği ünlü Z8 roadster’ın yakın gelecekte nasıl yorumlanabileceğini gösteriyor.
Aydınlatmalı yatay geniş böbreklerinin panjur ifadesini güçlendirdiği köpek balığı burnundan kaputun üstüne ve oradan da aluminyum bir şeride dönüşerek bagaj kapağının üstünde daha belirginleşen merkezi çizgi, kaportasının en göze çarpan mimari özelliği…
Targa halini kapatan tavan yapısının hızla bagaja gömülmesiyle de, ayrı mekanik gösteriye sahip bu bugüne kadarki en havalı BMW’lerden birinin, 25 yıl öncesine değil çok daha eskilere aslında 1956 yılına ilk Grand Tourer 507’ye götürdüğü söylenilebilir.
YENİ ARAÇLAR İÇİN İPUCU VERİYOR
Concept Skytop’ın en önemli farkı belki de aşırı ince far ve arka stoplara sahip olması… Geleneksel kapı kollarının yerine parmaklarınızla kavrayacağınız çok zarif küçüklükte ve dikkat çekmeyen, kapı omuzlarına entegre kanatçıklarla araca yerleşmeden, ince lamelli hafif alaşım jantlara gözleriniz takılıyor.
Frezelenmiş aluminyum taşıyıcılar üzerine yerleştirilmiş bu BMW’nin 8-Serisi Cabriolet’nin iki kişilik hali olarak düşünülmüş olabileceği akla geliyor.
Dıştaki gösteriş, kabin içinde de devam etmeden önce ise, deri kaplı takla çubuğu ve tamamen geri çekilebilir arka camı, deri kaplamalı iki parçalı çıkarılabilir tavan panelinin bagaj zemini altındaki özel bir bölmede saklanabilmesi, dikkat çekiyor.
BMW Dingolfing fabrikasındaki geleneksel saraçlığında üretilmiş çekici bir kiremit rengi tonundaki koltuklar ve brogue tarzı vurguları, gösterge paneli ve orta konsoldaki kristal detaylar, sürücü yanındakine uzun yol sürüşlerinde yüksek lüks içinde olduklarını her an hatırlatacak.
BMW, bu yılın Concorso d'Eleganza Villa d'Este ile yine en muhteşem otomobillerin hayaline dalan halis otomobil tutkunlarına yeni bir rüya makinesi olarak Skytop’ı sunarken, “katışıksız lüks”ün asırlık nadir ve muhteşem klasik örneklerinin yanında yakın gelecekte nasıl yorumlanabileceğini üretime çok yakın bu muhteşem prototip ile paylaşıyor.
Skytop’ın 50 adet üretilebileceği ve fiyatının da yarım milyon Euro olacağı konuşuluyor.
BMW Grubu baştasarımcısı Adrian van Hooydonk’a böyle bir zirve BMW’nin uzun yıllardır üretilmediği sorulduuğunda, sıradanlaşan şekilli otomobiller arasına çok gösterişli bir güzellik koymak istediklerini anlatıyor.
BMW marka dış tasarım sorumlusu Christopher Weil ise, Skytop üstündeki ayrıntıların, yakın dönemde göreceğimiz yepyeni BMW’lere ait ipuçları oluşturduğunu belirtiyor.