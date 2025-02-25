Yurdumuzda etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Pazartesi günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okul tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Valiliklerden gelen duyurulara göre, bugün bazı illerde eğitime ara verildi. 25 Şubat 2025 Salı hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bugün okullarda kar tatili var mı? İşte detaylar...
SAMSUN
Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.
Tavlı, açıklamasında, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat 2025 Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.
ORDU
Ordu'da yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildi.
Kamu kurumlarındaki hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak.
BARTIN
Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
TRABZON
Trabzon`da don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
GİRESUN
Giresun'da yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
SİNOP
Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildi.
Sinop Üniversitesi de aldığı kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime ara verdi.
RİZE
Rize'de il genelinde 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildi.
ARTVİN
Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildi.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi.
VAN
Van'da il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi.
TOKAT
Tokat'ın Niksar ilçesinde buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 25 Şubat Salı günü ilçede eğitime ara verildi.
Reşadiye ilçesinde de kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildi.
ARDAHAN
Ardahan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı köylerde ve taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, il merkezine bağlı köyler ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.
Posof ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.