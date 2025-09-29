17 saatte 234 artçı: Deprem fırtınası İstanbul'da da hissedildi, bölge beşik gibi

Bölge beşik gibi





Bugün saat 01.48’de Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde, bir dakika sonra ise 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Saat 05.57’ye kadar 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234’ten fazla artçı sarsıntı kayıtlara geçti.