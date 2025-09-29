17 saatte 234 artçı: Deprem fırtınası İstanbul'da da hissedildi, bölge beşik gibi

Yeni Şafak
Kütahya’nın Simav ilçesi dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ana şokun üzerinden geçen 17 saatte, büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234’ten fazla artçı deprem kaydedildi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli artçı sarsıntılar devam ediyor.

Dün 5.4'lük depremle sarsılan Kütahya Simav'da, aradan geçen 17 saatte büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234'ten fazla deprem meydana geldi.


AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre, dün saat 12.59’da gerçekleşen 5.4’lük ana şoktan yalnızca 13 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde ilk artçı meydana geldi. 

Ardından 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.


Bölge beşik gibi


Bugün saat 01.48’de Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde, bir dakika sonra ise 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Saat 05.57’ye kadar 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234’ten fazla artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

İstanbul ve İzmir’de de hissedildi


Deprem, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, Simav’daki 8 metruk evde hasar oluştuğunu, Hisarcık ilçesindeki belediye binasının çatı ve duvarlarında da çatlaklar meydana geldiğini açıkladı.

Tarama çalışmaları sürüyor


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadı, tarama çalışmaları sürüyor” dedi.

Bölgede deprem fırtınası


Simav’ın batısında yer alan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos’ta 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bir kişi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi yaralanmıştı.

Sındırgı ve çevresinde artçı sarsıntılar hâlâ devam ediyor.

