21 yıllık sır perdesi aralandı: Evlatlık verildiği bedelle şimdi biyolojik ailesini arıyor

'YETER Kİ BU ÇOCUĞUN AİLESİ BULUNSUN'

Çocukları olmadığı için Sefa Ünal'ı evlatlık aldıklarını söyleyen Mülazım Ünal, “Şu anda biz de sadece Sefa'nın annesini, babasını araştırıyoruz. Nerede olduğunu bilenler de bize tam ve doğru dürüst cevap vermiyor. ‘Biz bir şey bilmiyoruz' diyorlar. Getiren kişiler burada, birisi burada yanımızda oturuyor. Biz bunları mahkemeye verdiğimiz halde, yeniden 2'nci kez takipsizlik geldi. Bu çocuk onu bize getirenlerle karşı karşıya gelir de kavga ederse, biz ne yaparız. Bu çocuğun annesini babasını bulan kişilere de içimizden gelerek, 2 tane bilezik vermeyi düşünüyoruz”