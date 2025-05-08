21 yıllık sır perdesi aralandı: Evlatlık verildiği bedelle şimdi biyolojik ailesini arıyor

İstanbul'da bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, iddiaya göre annesinden iki kişi tarafından rızasıyla alınarak, çocuk sahibi olamayan Döndü ve Mülazım Ünal çiftine 2 bilezik karşılığında evlatlık verildi. 21 yaşına gelen Sefa, biyolojik ailesini bulana ödül olarak 2 bilezik verecek.
İstanbul Kartal'da 21 yıl önce bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, iddiaya göre doğumdan 1 hafta sonra, Gül H. ve Barış H. tarafından biyolojik annesinden rızasıyla, başka bir aileye evlatlık verilmek üzere alındı.
Bursa'ya getirilen bebek, 2 bilezik karşılığında, çocuğu olmayan Döndü-Mülazım Ünal çiftine verildi.
Evlatlık verildiği ailesiyle birlikte biyolojik ailesini aramaya başlayan, katıldığı televizyon programından da sonuç alamayan Ünal, kendisini evlatlık alan ailesinin şüphelendiği 2 kişiye DNA testi yaptırmak istedi ancak onlara da ulaşamadı.
Ünal, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekstil fabrikasında çalıştı, ardından askerliğini tamamlayıp, 21 Şubat 2024'te Bursa'ya dönen Sefa Ünal, akrabaları ve yakın çevresinden evlatlık olduğunu öğrenince hayatı alt üst oldu.
‘BENİ EVLATLIK ALAN AİLEMDEN BAŞKA KİMSEM YOK'
Çevresindeki bazı kişilerin gerçek annesi ile babasını bildiğini fakat sakladıklarını iddia eden Sefa Ünal, “Ben birçok yere şikayette bulundum. Mahkemedeki davam takipsizlikle sonuçlandı. Artık dayanamıyorum. Kim biliyorsa lütfen söylesin. Testim pozitif çıkması durumunda ailemi bana getiren kişilere 2 altın bilezik ödülü vereceğim. Beni alan ailemden başka hiç kimsem yok” dedi.
'ŞÜPHELENDİĞİM KİŞİLER, BENİ TEHDİT EDİYOR'
Şu an yaşadığı ailesine kendisini evlatlık veren kişiler tarafından tehdit edildiğini de öne süren Ünal, “Ben, 21 yıl önce 2 bilezik karşılığında evlatlık verilmiştim. Şüphelendiğim kişilere karşı şikayette bulundum. Başsavcılıkta dosyama 2 sefer takipsizlik kararı verildi. Şikayetçi olduğum kişiler benimle aynı mahallede oturuyor. Sürekli beni rahatsız ediyorlar. Beni dövmek ve öldürmekle tehdit ediyorlar. Korkuyorum. Can sağlığım ve güvenliğim yok” diye konuştu.
'YETER Kİ BU ÇOCUĞUN AİLESİ BULUNSUN'
Çocukları olmadığı için Sefa Ünal'ı evlatlık aldıklarını söyleyen Mülazım Ünal, “Şu anda biz de sadece Sefa'nın annesini, babasını araştırıyoruz. Nerede olduğunu bilenler de bize tam ve doğru dürüst cevap vermiyor. ‘Biz bir şey bilmiyoruz' diyorlar. Getiren kişiler burada, birisi burada yanımızda oturuyor. Biz bunları mahkemeye verdiğimiz halde, yeniden 2'nci kez takipsizlik geldi. Bu çocuk onu bize getirenlerle karşı karşıya gelir de kavga ederse, biz ne yaparız. Bu çocuğun annesini babasını bulan kişilere de içimizden gelerek, 2 tane bilezik vermeyi düşünüyoruz”