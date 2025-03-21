25 tanık vurgunu anlattı

Piyasalara Merkez ve SPK desteği

Piyasalardaki hareketliliği azaltmak amacıyla SPK ve Merkez Bankası dün önemli adımlar attı. SPK, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabileceğini açıkladı. Getirilen kolaylık sonrasında 29 şirket hisse geri alımı yaptı. Yeni düzenleme, borsadaki aşırı kayıpları önledi. Merkez Bankası da kurlardaki oynaklığın engellenmesi için TL uzlaşmalı vadeli döviz satışına başladı. Ayrıca takvim dışı toplanan Para Politikası Kurulu, gecelik vadede borç verme faizinin de yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdi. Alınan tedbirlerle dolar ve avro yönünü aşağı çevirdi.



