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25 tanık vurgunu anlattı

25 tanık vurgunu anlattı

04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Piyasalara Merkez ve SPK desteği

Piyasalardaki hareketliliği azaltmak amacıyla SPK ve Merkez Bankası dün önemli adımlar attı. SPK, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabileceğini açıkladı. Getirilen kolaylık sonrasında 29 şirket hisse geri alımı yaptı. Yeni düzenleme, borsadaki aşırı kayıpları önledi. Merkez Bankası da kurlardaki oynaklığın engellenmesi için TL uzlaşmalı vadeli döviz satışına başladı. Ayrıca takvim dışı toplanan Para Politikası Kurulu, gecelik vadede borç verme faizinin de yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdi. Alınan tedbirlerle dolar ve avro yönünü aşağı çevirdi.


25 tanık kirli para döngüsünü anlattı

Savcılığa İBB’deki yolsuzluk, rüşvet ve haraçla ilgili bilgi veren tanıklar, paranın Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal’da toplandığını söyledi. Tanıkların anlattığına göre para nakit olarak kasalarda tutuluyor.


Tur kapısını araladık

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk etti. Rakibini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can’ın attığı gollerle 3-1 mağlup eden Milliler, tur için avantaj yakaladı.

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