27 yaşında devlet desteğiyle çiftliğini kurdu: Her ay 45 ton süt üretiyor

"Gün doğmadan ahıra girerek hayvanların yemlenmesi, su ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık kontrollerinin yapılması gibi rutin işleri titizlikle yürütüyorum. Sütümüzü sağıp teslim ediyoruz. Bu işi yapabilmek için önce sevmek lazım, sevmeden bu işi yapamazsın. Severek yapılırsa bu iş çok zevkli. Çevremde herkese örnek olmak için çalışıyorum. Genç girişimciler mutlaka devletin hibe desteklerinden yararlanmalı. Hayvancılık, üretmek çok önemli. Ülkemiz adına daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum"​​​​​​







