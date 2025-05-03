Ticaret Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle üç markaya ait bazı cep telefonu modellerinin yasaklandığını ve toplatılacağını duyurdu. 2 Mayıs'ta Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanan güncel listede, topaltılmaya karar verilen telefonların; teknik gereklilikleri karşılamadığı belirtildi. Bakanlık, söz konusu cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu ve toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. İşte piyasadan toplatılacak olan telefonlar;
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden cep telefonu modellerine yönelik önemli bir adım attı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden 2 Mayıs’ta yayımlanan güncel listede, bazı markalara ait cep telefonlarının teknik gereklilikleri karşılamadığı gerekçesiyle yasaklandığı ve piyasadan toplatılacağı duyuruldu.
Bakanlık tarafından yayımlanan belgede; Dıjıtsu, Reeder ve Hikıng markalarına ait dört farklı cep telefonu modelinin, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yer alan teknik kriterlere uymadığı belirtildi. Yasaklanan ürünlerin görselleriyle birlikte kamuoyuna sunulan raporda, teknik yetersizliklerin ayrıntılarına da yer verildi.
Hikıng’in İki Modeli Listede
Toplamda dört cihazın bulunduğu listede, özellikle Hikıng markasına ait iki modelin öne çıktığı görüldü. Bakanlık bu modellerin, kullanıcı güvenliğini ve iletişim altyapısıyla uyumluluğu sağlayacak temel teknik koşulları yerine getirmediğini vurguladı.
Hangi Gerekçelerle Yasaklandılar?
Söz konusu cihazların yasaklanma nedenleri arasında; ortak şarj cihazlarıyla uyumsuzluk, diğer telsiz ekipmanlarıyla iletişim kuramama, Avrupa Birliği ve Türkiye’de kullanılan arayüzlerle bağlantı kuramama gibi teknik eksiklikler yer aldı. Ayrıca, acil durum hizmetlerine erişim gibi kritik fonksiyonları desteklememeleri de cihazların güvensiz olarak sınıflandırılmasına neden oldu.
Yönetmeliğin 5. Maddesi Ne Öngörüyor?
Telsiz ekipmanlarının piyasaya sürülmeden önce belirli teknik standartları karşılaması gerekiyor. Yönetmeliğin 5. maddesi; cihazların diğer telsiz sistemleriyle uyumlu çalışmasını, evrensel şarj cihazlarıyla entegre olmasını, kişisel verilerin korunmasını, acil durum çağrılarına erişim sağlamasını ve engelli bireyler için erişilebilirlik özellikleri içermesini şart koşuyor.
Bu kriterleri karşılamayan cihazlar, hem kullanıcı güvenliği hem de iletişim altyapısının işleyişi açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.
İşte bakanlığın sitesinde yer alan ve piyasadan toplatılacak olan modellere dair detaylı bilgiler...