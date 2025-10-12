500 bin Filistinli eve döndü

Küresel şirketlerin güvenilir ortağıyız

11 ülkeden toplam değeri 15 trilyon doları bulan 33 uluslararası yatırımcının katıldığı Yatırım Danışma Komitesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında İstanbul'da yapıldı. Yılmaz, Türkiye'nin son 10 yılda küresel tedarik zincirleriyle doğrudan bağlantılı 539 yatırım projesi çektiğini belirterek, "Benzer konumdaki ülkelere kıyasla Türkiye; küresel şirketler için güvenilir ve yenilikçi bir tedarik ortağı olduğunu açıkça gösterdi" dedi.



