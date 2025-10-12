500 bin Filistinli eve döndü

Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Küresel şirketlerin güvenilir ortağıyız
11 ülkeden toplam değeri 15 trilyon doları bulan 33 uluslararası yatırımcının katıldığı Yatırım Danışma Komitesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında İstanbul'da yapıldı. Yılmaz, Türkiye'nin son 10 yılda küresel tedarik zincirleriyle doğrudan bağlantılı 539 yatırım projesi çektiğini belirterek, "Benzer konumdaki ülkelere kıyasla Türkiye; küresel şirketler için güvenilir ve yenilikçi bir tedarik ortağı olduğunu açıkça gösterdi" dedi.
İki yıl sonra buluşuyorlar
İşgalci İsrail ordusunun iki yıl boyunca sürdürdüğü bombardıman ve soykırımı ateşkesle durdurmak zorunda kalmasından sonra yüz binlerce Filistinli, Gazze’nin çeşitli bölgelerinde yıkılan evlerine dönüyor.
Milliler farklı döndü
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 6-0'lık İspanya yenilgisinin acısını deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan’dan çıkardı. Milliler’e galibiyeti; Arda Güler, Popov (k.k), Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik ve İrfan Can Kahveci getirdi. Ay-yıldızlılar, şimdi gözünü salı günü Kocaeli’de Gürcistan’ı konuk edeceği maça çevirdi.