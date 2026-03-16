Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 34 tutuklama

16:0816/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 2,5 milyar TL hareket bulunan 73 şüphelinin yakalandığını, 34'nünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda hesaplarında 2,5 milyar TL hareket bulunan 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; Samsun'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon TL değerinde 126 banka hesabına el konuldu.

Yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

#İçişleri Bakanlığı
#suç örgütü
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı, okunacak dualar