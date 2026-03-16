8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 34 tutuklama

Operasyonlarda hesaplarında 2,5 milyar TL hareket bulunan 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; Samsun'da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi.