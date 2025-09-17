ABD destekli yeni işgal ve katliam

8 ayda 1 milyon konut satıldı

Konut satışları ocak-ağustos döneminde yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 adede ulaştı ve yıllık bazda yükselişini 14'üncü aya taşıdı. İpotekli konut satışlarının ilk 8 ayda yüzde 84,6 artarak 141 bin 227'ye çıkması dikkat çekti. Ağustosta satılan konut sayısı da 143 bini aşarken bu, yılın en yüksek aylık verisi oldu.







