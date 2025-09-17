Yeni Şafak
ABD destekli yeni işgal ve katliam

04:0017/09/2025, Çarşamba
8 ayda 1 milyon konut satıldı

Konut satışları ocak-ağustos döneminde yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 adede ulaştı ve yıllık bazda yükselişini 14'üncü aya taşıdı. İpotekli konut satışlarının ilk 8 ayda yüzde 84,6 artarak 141 bin 227'ye çıkması dikkat çekti. Ağustosta satılan konut sayısı da 143 bini aşarken bu, yılın en yüksek aylık verisi oldu.



Gazze'nin kalbine tanklarla girdi

Terör devleti İsrail, ABD’nin onayı ile Gazze şehir merkezine tanklar ve Apache helikopterlerle girdi. Saldırı ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ziyaretinin hemen sonrasına denk geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz da “Gazze yanıyor” paylaşımını yaptı.

Okan Buruk'un yıkım planı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Devler Ligi’nde yarın Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacakları maça özel olarak hazırlandı. Bundesliga’da Leverkusen’e duran toplarla yenilen Frankfurt’u yakın takibe alan başarılı çalıştırıcı, taktiğini rakibin zaafları üzerine kurdu.

