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Ankara'da sağanak nedeniyle evleri su bastı

Ankara'da sağanak nedeniyle evleri su bastı

07:305/04/2025, Cumartesi
AA
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Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Mamak ilçesi Uzgörenler Sokak'taki 4 katlı binanın giriş altı katındaki iki daireyi, su bastı. Ekiplerce dairelerdeki su tahliye edildi.

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki iki daireyi su bastı.

Uzgörenler Sokak'taki 4 katlı binanın giriş altı katındaki iki daireyi, kentte etkili olan sağanağın ardından su bastı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerce dairelerdeki su tahliye edilirken, eşyalarda hasar meydana geldi.


Annesinin evini su basması üzerine olay yerine geldiğini söyleyen Özgür Şener, daha önce de aynı olayı yaşadıklarını ifade etti.


Önceki su baskında eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, şunları söyledi:


"Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık. Eşyalarımızı yeniledik. Bu, ikinci sefer su basması oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde komple su doluydu. Evin içerisi göl gibi. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk."

#Ankara
#Mamak
#Sağanak

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