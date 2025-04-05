Ankara'da sağanak nedeniyle evleri su bastı

Önceki su baskında eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, şunları söyledi:





"Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık. Eşyalarımızı yeniledik. Bu, ikinci sefer su basması oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde komple su doluydu. Evin içerisi göl gibi. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk."