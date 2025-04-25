Ankara'nın yanı başındaki susuz köyün sakini: 'Taşıma suyla değirmen dönmez'

Şeker, "‘Bu size olan bir borcumuz, mutlaka getireceğiz' diyorlar ama seçim bittikten sonra maalesef isteklerimiz yerine getirilmiyor. Şu an tankerlerle başka köylerden su getirmekteyiz. Bazı komşularımız traktörle su çekiyorlar, traktörü olmayanlar ne yapacak? Ben şahsi aracımla başka köylerden getiriyorum. Kaç sefer gidebilirim? Hiç olmayanlar var. Eski zamanlardaki gibi atla, eşekle su taşıyoruz. Bu duruma düştük. Civarda su bulundu ama suyu köye getiremediler. Kış gelsin, yağmur ve kar yağsın derken biz hala bekliyoruz" diye konuştu.