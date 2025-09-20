Antalya'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Antalya’nın Aksu ilçesinde dün akşam çıkan ve yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan ormanlık alan yangınında, yanan bölgeler havadan dron ile görüntülendi.
Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi’nde dün akşam 21.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki son durum dron kamerasına yansıdı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü alanda yanan alanlardan dumanların çıktığı da görüntülere yansıdı.
Dün rüzgarla birlikte bir anda yayılan yangında bölgede bulunan lüks bir otel boşaltılmış, oteldeki tatilciler otobüslerle bölgede bulunan diğer otellere taşınmıştı.