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Antalya'daki 'turunç yolu' görenleri mest ediyor

Antalya'daki 'turunç yolu' görenleri mest ediyor

13:1126/12/2024, Perşembe
AA
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<p>Antalya'daki turunç yolu.</p>
Antalya'daki turunç yolu.

Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) bahçesinde yaklaşık 60 yıl önce dizayn edilen "turunç yolu", özellikle fırtınalı ve kuvvetli yağışların olduğu günlerde dökülen turunçlarla görsel şölen sunuyor.

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtınanın etkisiyle ağaçlardaki turunçlar yerlere döküldü.

Antalya'da kentin simgesi turunçlardan oluşan "turunç yolu", özellikle fırtınalı dönemlerde ağaçlardan dökülen meyvelerin oluşturduğu görüntü dolayısıyla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oluyor.

Kuş cıvıltılarının, yeşil ve turuncunun ön planda olduğu yol, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

#Antalya
#Turunç
#Görsel Şölen

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