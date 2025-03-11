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Aracı arıza yapan vatandaş fark etti: Adana’da insan kemikleri ve kafatası bulundu

Aracı arıza yapan vatandaş fark etti: Adana’da insan kemikleri ve kafatası bulundu

21:1511/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
DHA
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağında insan iskeleti bulundu. İskelet, cinsiyet ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantısı Esentepe mevkisinde meydana geldi. Otoyolda arızalanan aracını güvenlik şeridine çeken bir kişi, çevrede dolaştığı sırada dere yatağında insan iskeleti olduğunu fark etti.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından uzun süredir orada olduğu belirlenen iskelet, cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

#Adana
#İskelet
#Cinayet

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