Arkadaşını boğazını keserek katletmişti: Şizofreni iddiası olan sanık hakkında karar çıktı

‘BIÇAĞI SALLADIM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM'





Tutuklanıp cezaevine gönderilen ve savcılık sorgusunda, aralarında çıkan kavga sonrası Bayram Apaydın'ı istemeyerek öldürdüğünü söyleyen Berk Üstün hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Üstün'ün, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık ilk savunmasında şizofren olduğunu söyleyerek “Bayram'ı önceden tanıyordum. Bana uyuşturucu satmak için yanına çağırdı, almak istemeyince para vermemi söyledi. Kavga etmeye başladık, bıçak çıkarttı. Elindeki bıçağı aldım ve 3 el kendisine bıçak salladım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.





‘ÖMRÜM SAĞ OLDUĞU SÜRECE CEZAEVİNDE SÜRÜNSÜN'





Apaydın'ın annesi C.A. ise sanığın az ceza almak için hastalığının altına sığındığını söyleyip, “Oğlum kendi halinde biriydi. Oğlum karşı tarafla konuşurken, ben duydum. Tam kapıdan çıkarken. 20 dakika sonra bu olay oldu. Çocuğumun hep ölümcül yerlerine bıçak atmış. Ömrüm sağ olduğu sürece cezaevinde sürünsün. Şizofren olmasının altına sığınıyor” diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.