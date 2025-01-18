Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın: Yaralılar var

Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın: Yaralılar var

07:3218/01/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

İstanbul Ataşehir'de 3 katlı otelin eksi birinci katında çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Yangında, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Ataşehir'deki yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. 

Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

#İstanbul
#Ataşehir
#Ferhatpaşa Mahallesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye müjde gece 12'de duyuruldu! 1.226 TL seyyanen ek yatacak: 14.469 TL taban maaş alan SSK, Bağ-Kur, 4C'liye...