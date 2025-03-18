Ateşkeste de şehit ve yaralı geliyor

Gazze'de imkan yok inanç var

Prof. Dr. İbrahim Uygun 2 aydır Gazze’deki Ehli Arap Hastanesi’nde gönüllü olarak hasta ve yaralıları tedavi ediyor. Şahit olduklarını anlatmaya kelimelerin yetmediğini ifade eden Uygun, “İşgalciler, Gazze’yi tamamen yerle bir etmiş. Evler, iş yerleri, yollar… Kanalizasyon suları yollara akıyor. Ateşkese rağmen hastanelere hâlâ şehit ve yaralılar geliyor” dedi.



