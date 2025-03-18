Ateşkeste de şehit ve yaralı geliyor

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Çin’le ticarette kolay vize hazırlığı
Çin, Türkiye'nin ticari vize alımını kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Şanghay Yerel Hükümeti'nin verdiği bilgiye göre, sadece Türk iş insanları değil, eşleri ve çocukları da seyahatlerinde kolay vize imkanından yararlanabilecek. Vizenin 5 yıl geçerliliği ve 180 gün kalış süreli olacağı belirtiliyor.
Gazze'de imkan yok inanç var
Prof. Dr. İbrahim Uygun 2 aydır Gazze’deki Ehli Arap Hastanesi’nde gönüllü olarak hasta ve yaralıları tedavi ediyor. Şahit olduklarını anlatmaya kelimelerin yetmediğini ifade eden Uygun, “İşgalciler, Gazze’yi tamamen yerle bir etmiş. Evler, iş yerleri, yollar… Kanalizasyon suları yollara akıyor. Ateşkese rağmen hastanelere hâlâ şehit ve yaralılar geliyor” dedi.
Fenerbahçe dejavu yaşadı
Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde Olympiakos’a 120 dakikalık oyun sonrası penaltılarla elenen ve dönüşte Sivas’ta 2 puan bırakan Fenerbahçe, benzer bir kabusu Jose Mourinho yönetiminde de yaşadı. Sarılacivertliler, Rangers’a penaltılarla elenirken, dönüşte ağırladığı Samsunspor’la golsüz berabere kalarak, haftayı lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde kapattı.