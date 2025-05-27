Avcılar'da 15 yıldır kaçak olarak işletilen 2 büfe bu sabah yıkıldı

Kararın kesinleşmesinin ardından Avcılar Kaymakamlığı'nın talimatı ile polis bu sabah saatlerinde önlem aldı. Avcılar Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 büfenin yıkımına başlandı. Çilingir yardımı ile açılan büfelerden birindeki buzdolabı ve dört sandalye emanete alınırken, kaçak büfeler kepçe ile yıkıldı.