Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ayrışma yok kardeşlik var

Ayrışma yok kardeşlik var

04:0029/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

172 gün sonra yörüngesinde

9 Temmuz'da uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 172 gün sonra daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin en büyük Ar-Ge projesi olan Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alacağız" dedi.

Provokasyonlara karşı kardeşlik mesajı

Hamaney’in Suriye’deki iş birlikçileri, hassas bölgelerde mezhep çatışması çıkarmaya yönelik provokasyonlara devam ederken, Şam'daki Zeynebiye Mahallesi ve Emevi Camii yakınındaki Rukiye Türbesi'nin olduğu bölgede kardeşlik ve huzur ortamı hakim. Halk, türbelerin güvenlik altında olduğunu ve ibadetlerin kesintisiz sürdüğünü vurguluyor. Mahalle sakinleri, "Burada kardeşlik içinde yaşıyoruz. Herhangi bir sorun ya da olay olmadı. Huzur ortamımız devam ediyor" dedi.

Beşiktaş başkanını seçiyor

Siyah-beyazlılar, bugünkü olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üye Sinan Erdem Spor Salonu'na kurulacak 25 sandıkta eski yöneticilerden Serdal Adalı ile mevcut başkan Hüseyin Yücel için oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

#gündem
#manşet
#gazete

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK SON DAKİKA DUYURDU: "Emekliliğim iptal edildi" durumuyla karşılaşabilirsiniz!