Ayrışma yok kardeşlik var

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
172 gün sonra yörüngesinde
9 Temmuz'da uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 172 gün sonra daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin en büyük Ar-Ge projesi olan Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alacağız" dedi.
Provokasyonlara karşı kardeşlik mesajı
Hamaney’in Suriye’deki iş birlikçileri, hassas bölgelerde mezhep çatışması çıkarmaya yönelik provokasyonlara devam ederken, Şam'daki Zeynebiye Mahallesi ve Emevi Camii yakınındaki Rukiye Türbesi'nin olduğu bölgede kardeşlik ve huzur ortamı hakim. Halk, türbelerin güvenlik altında olduğunu ve ibadetlerin kesintisiz sürdüğünü vurguluyor. Mahalle sakinleri, "Burada kardeşlik içinde yaşıyoruz. Herhangi bir sorun ya da olay olmadı. Huzur ortamımız devam ediyor" dedi.
Beşiktaş başkanını seçiyor
Siyah-beyazlılar, bugünkü olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üye Sinan Erdem Spor Salonu'na kurulacak 25 sandıkta eski yöneticilerden Serdal Adalı ile mevcut başkan Hüseyin Yücel için oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.