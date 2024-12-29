Ayrışma yok kardeşlik var

Provokasyonlara karşı kardeşlik mesajı

Hamaney’in Suriye’deki iş birlikçileri, hassas bölgelerde mezhep çatışması çıkarmaya yönelik provokasyonlara devam ederken, Şam'daki Zeynebiye Mahallesi ve Emevi Camii yakınındaki Rukiye Türbesi'nin olduğu bölgede kardeşlik ve huzur ortamı hakim. Halk, türbelerin güvenlik altında olduğunu ve ibadetlerin kesintisiz sürdüğünü vurguluyor. Mahalle sakinleri, "Burada kardeşlik içinde yaşıyoruz. Herhangi bir sorun ya da olay olmadı. Huzur ortamımız devam ediyor" dedi.