Babasına yardım amacıyla başladığı çiftçilikte organik çilek üreticisi oldu

Organik tarıma yönelme nedenlerinin başında aile olarak sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşma arayışlarının geldiğini belirten Mat, "Çocuklarımız için daha sağlıklı ve güvenilir ürünler yetiştirmek istiyorduk. Zamanla sosyal medya ve haberlerde gördüğümüz gıda güvenliği konuları bizi bu üretime teşvik etti. Organik ve doğal tarım konusunda vatandaşlardan da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.