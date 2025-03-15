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Basın Ekspres yolunda kamyonet devrildi: Yol trafiğe kapandı

Basın Ekspres yolunda kamyonet devrildi: Yol trafiğe kapandı

11:3915/03/2025, Cumartesi
DHA
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Bağcılar Basın Ekspres yolunda bariyerlere çarpıp yan yatan kamyonetteki meşrubatlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken 2 saatlik çalışma sonucu kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, Basın Ekspres Yolu TEM Otoyolu istikametinde Halkalı, Atakent yol ayrımında saat 08.30 sıralarında meydana geldi.


Ahmet Arslan, idaresindeki 34 PJ 5732 plakalı gıda kamyonetiyle yol ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.


Kamyonet bariyere çarptı. Kazanın şiddeti ile savrulan kamyonet tekrar bariyere çarparak yan yattı.


Şoför Ahmet Arslan kazayı yara almadan atlatırken kamyonette bulunan meşrubatlar yola saçıldı.


Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak sağladı.


Kaza nedeniyle TEM istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken firma çalışanları yola saçılan ürünlerin zarar görmemiş olanlarını topladı.


Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yan yatan kamyonet vinç yardımı olay yerinden götürüldü, kapalı olan yol ise trafiğe açıldı.

#Basın Ekspres
#kaza
#trafik

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