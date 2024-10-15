Beyaz köpük alarmı: Dicle Nehri'nde korkutan görüntü için inceleme başlatıldı

Dicle Nehri'nde 40'tan fazla balık türü vardır. Maalesef kirlilik dolayısıyla biz bunların sayısının 10'un altına düştüğünü biliyoruz. Bu yüzden var olan atık su arıtma tesislerindeki bütün atık suların buralara bağlanması gerekmektedir. Bu tesisler, Diyarbakır'da çok az yerlerde bulunuyor. O yüzden bizim bunları daha da iyi değerlendirmemiz lazım. Bütün atık suların buralara bağlanması lazım. Nehre bırakıldığı zaman nehrin kullanma suyu olarak, içme suyu olarak kalitesi ciddi bir şekilde düşer ve kullanma şansı kalmayacaktır...