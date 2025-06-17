'Bıçak parası' vurgunu: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne operasyon

BAĞIŞ' VE MEDİKAL MALZEME' ADI ALTINDA PARA İSTEMİŞLER





İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında hastalardan bıçak parası istediği, para yatıran kişilerin ameliyatlarının erkene alındığı ve biyopsi işlemleri ile patoloji sürecinin daha hızlı ilerletildiği saptandı.