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'Bıçak parası' vurgunu: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne operasyon

'Bıçak parası' vurgunu: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne operasyon

20:3617/06/2025, Salı
DHA
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Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör ve 2 doçentin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden 10 milyon lira aldığı öğrenildi.

İstanbul'da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu.

Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAĞIŞ' VE MEDİKAL MALZEME' ADI ALTINDA PARA İSTEMİŞLER


İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında hastalardan bıçak parası istediği, para yatıran kişilerin ameliyatlarının erkene alındığı ve biyopsi işlemleri ile patoloji sürecinin daha hızlı ilerletildiği saptandı. 

Ayrıca şüphelilerin bazı hastaları özel laboratuvarlara yönlendirerek, yüksek meblağlarda para istediği ve bu ödemeleri yakınlarının hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON


Şüphelilerin, yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Polis ekiplerinin 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

 Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö., Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan profesör M.M. ve doçentler V.E. ile Y.S. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

#İstanbul
#Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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