Bir yılda 150 yavru dünyaya getirdiler: Van kedileri yavrularıyla beraber koruma altında yaşıyor

Koruma altındaki Van kedileri bu yıl 150 yavru dünyaya getirdi.
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kediler, bu yıl 150 yavru dünyaya getirdi.
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Kentin önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Kediler, beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle dikkat çekiyor.
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Koruma altında bulunan kedilerin orijinal formuna yakın sayıda üremesine de titizlik gösteriliyor.
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