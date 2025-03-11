Birinci sınıf öğrencileri ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

‘Büyüyünce sizden emaneti teslim alacağız'

Mektup gönderen öğrencilerden Ahsen Havva Üç (7), "Askerler bizi koruduğu için biz de onlara mektup yazdık. Bizden o mektupları alacaklar. Askerlerle alakalı şeyler yazdım. Askerler olmasaydı düşmanlar ülkemizi ele geçirirdi. Sizi çok seviyorum gibi şeyler yazdım" dedi.

Mehmetçiğe mektup yazdıkları için onları çok mutlu edeceklerini söyleyen Ayşe Yılmaz (7) ise mektubunda, "Asker ağabeyler ve ablalarım sizler olmasaydınız bizim vatanımız olmazdı. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet şimdi sizlere emanet. Büyüyünce sizden emaneti teslim alacağız" ifadelerini yazdığını söyledi.















