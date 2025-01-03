Bu bölümü okuyanlar işsiz kalmıyor: Yüksek maaşlarla işe girebiliyorlar

"Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum"





Havacılık Lisesinden mezun olduktan sonra Kapadokya MYO Uçak Teknolojisi Ön Lisans Programına giren Yiğit Öğülmüş de, çocukluk hayalinin uçak ile ilgili bir bölümde çalışmak olduğunu belirterek; "Bu bölüme sıfır tecrübe ile gelseniz bile her şeyi öğreneceğiniz bir bölüm. THY'de uçak teknisyeni olarak çalışmak istiyorum” diye konuştu.