Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da 'kaçak defin' soruşturması: Yanına patik bırakılan mezar açılacak

Bursa'da 'kaçak defin' soruşturması: Yanına patik bırakılan mezar açılacak

14:1711/04/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Bursa'da, Ş.Ç. (25) ile K.Ç. (28) çiftinin 12 haftalık bebekleri anne karnında öldü. Çiftin gittiği özel hastanede kürtajla alınan cenin, iddiaya göre istedikleri yere defnedebilecekleri söylenerek teslim edildi. Aile, cenini, İsabey Mezarlığı'nda bulunan iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü. Savcılık 'kaçak defin' ile ilgili soruşturma başlatırken, mezarın açılarak DNA tespiti yapılacağı öğrenildi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Ş.Ç. ile K.Ç. çifti, 2 yıl önce evlendi. İlk bebeklerine hamile olmanın heyecanını yaşayan anne Ş.Ç., kanama nedeniyle başvurduğu özel hastanede 20 gün tedavi gördü. Ancak tedaviye rağmen 12 haftalık olan bebeği anne karnında hayatını kaybetti.

Cenin kürtaj yoluyla alındı. Hastane yetkilileri iddiaya göre cenini istedikleri yere defnedebileceklerini söyleyerek aileye teslim etti. Aile, cenini, İsabey Mezarlığı'nda bulunan iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü.

Olay, Ramazan Bayramı'nda mezar ziyaretine giden bir kişinin babasının kabrinin yanında üzerinde ‘Kayra Bebek' yazan tahta ve yanına bırakılan patikleri görmesiyle ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI


Şikayet üzerine polis defin ile ilgili inceleme başlatırken, ‘Usulsüz ölü gömülmesi' suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mezarın açılacağı, ceninden ve aileden alınacak örneklerle DNA tespitinin yapılacağı öğrenildi.

Ceninin aileye ait olduğunun tespiti halinde defin işlemi, 75 bin TL karşılığında şu anda gömülü olduğu İsabey Mezarlığı'na, ücretsiz olarak ise Erdoğan Köy Kent Mezarlığı ya da Hasköy Mezarlığı'na defnedilebilecek.

"BEBEĞİMİN MEZARINI KİMSE AÇMASIN"


Polis merkezine ifadeye çağrılan baba K.Ç., defin için izin almaları gerektiğini bilmediğini söyleyerek, “Hastaneden bize, ‘İstediğiniz yere gömebilirsiniz' dendi. Zaten ilk çocuğumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mezar sahiplerine de ulaşacağız. Bebeğimin mezarını kimse açmasın” dedi.

#Bursa
#İsabey Mezarlığı
#DNA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri