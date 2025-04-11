Bursa'da 'kaçak defin' soruşturması: Yanına patik bırakılan mezar açılacak

Ceninin aileye ait olduğunun tespiti halinde defin işlemi, 75 bin TL karşılığında şu anda gömülü olduğu İsabey Mezarlığı'na, ücretsiz olarak ise Erdoğan Köy Kent Mezarlığı ya da Hasköy Mezarlığı'na defnedilebilecek.