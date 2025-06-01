Çantacının çantacısı bile rüşvet çarkında

CHP’nin rüşvet sarmalında, düğümler çözülmeye çalışıldıkça iç içe labirentler ortaya çıkıyor. Eski milletvekili ve ilçe belediye başkanlarının da dahil olduğu son operasyonda İmamoğlu’nun çantacısının çantacısı da gözaltına alındı.



