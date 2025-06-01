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Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Fabrikaların yeni gözdesi Anadolu olacak
Yeni teşvik sistemi kapsamında, birçok sektörde yerli atılımı tetikleyecek düzenlemelerle Anadolu üretim üssüne dönüşecek.
Çantacının çantacısı bile rüşvet çarkında
CHP’nin rüşvet sarmalında, düğümler çözülmeye çalışıldıkça iç içe labirentler ortaya çıkıyor. Eski milletvekili ve ilçe belediye başkanlarının da dahil olduğu son operasyonda İmamoğlu’nun çantacısının çantacısı da gözaltına alındı.
Fenerbahçe geriden geldi
Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Sarı Lacivertliler geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı ve sezonu galibiyetle tamamladı.